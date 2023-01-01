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Лжец, лжец Лжец, лжец
Киноафиша Фильмы Лжец, лжец Лжец, лжец, 1997: актеры и роли
Liar Liar Лжец, лжец 1997 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Лжец, лжец, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Шэдьяк Том Шэдьяк Tom Shadyac
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Мора Тирни Мора Тирни Maura Tierney Кэри Элвес Кэри Элвес Cary Elwes Джон Ловитц Jon Lovitz Аманда Донахью Дженнифер Тилли Дженнифер Тилли Jennifer Tilly
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