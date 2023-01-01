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Полицейский из Беверли-Хиллз 2
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Beverly Hills Cop II
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
1987 / США
7.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Вся информация о фильме
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