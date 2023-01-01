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Другие 48 часов
Другие 48 часов, 1990: актеры и роли
Another 48 Hrs.
Другие 48 часов
1990 / США
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Другие 48 часов, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл
Walter Hill
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Ник Нолти
Nick Nolte
Брайон Джеймс
Кевин Тиг
Эд О'
Дэвид Энтони Маршалл
David Anthony Marshall
Берни Кэйси
Bernie Casey
Тед Марклэнд
Брент Дженнингс
Brent Jennings
Тиша Кэмпбелл
Tisha Campbell
Эндрю Дивофф
Andrew Divoff
Эд О`Росс
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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