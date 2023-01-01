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Another 48 Hrs. Другие 48 часов 1990 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Другие 48 часов, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл Уолтер Хилл Walter Hill
В ролях
Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Брайон Джеймс Кевин Тиг Эд О' Дэвид Энтони Маршалл David Anthony Marshall Берни Кэйси Bernie Casey Тед Марклэнд Брент Дженнингс Brent Jennings Тиша Кэмпбелл Тиша Кэмпбелл Tisha Campbell Эндрю Дивофф Andrew Divoff Эд О`Росс
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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2023, Россия, драма
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