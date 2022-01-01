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Саймон Бирч
Саймон Бирч, 1998: актеры и роли
Simon Birch
Саймон Бирч
1998 / США
8.1
Оцените
14
голосов
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Саймон Бирч, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Стивен Джонсон
Mark Steven Johnson
В ролях
Йен Майкл Смит
Ian Michael Smith
Джозеф Маццелло
Joseph Mazzello
Эшли Джадд
Ashley Judd
Джим Керри
Jim Carrey
Оливер Платт
Oliver Platt
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