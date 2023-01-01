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Бесконечная любовь
Бесконечная любовь, 1981: актеры и роли
Endless Love
Бесконечная любовь
1981 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Бесконечная любовь, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
В ролях
Брук Шилдс
Brooke Shields
Мартин Хьюитт
Ширли Найт
Shirley Knight
Джеймс Спэйдер
James Spader
Том Круз
Tom Cruise
Йен Зиринг
Ian Ziering
Джефф Маркус
Jeff Marcus
Роберт Альман
Дон Мюррэй
Don Murray
Пенелопа Милфорд
Penelope Milford
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