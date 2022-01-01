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Цвет граната
Киноафиша Фильмы Цвет граната Цвет граната, 1970: актеры и роли
Sayat Nova Цвет граната 1970 / СССР
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Цвет граната, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов Sergei Parajanov
В ролях
Софико Чиаурели Sofiko Chiaureli Мелкоп Алекян Вилен Галстян Георгий Гегечкори Авет Аветисян Спартак Багашвили Медея Джапаридзе Овик Минасян Григор Маркарян Grigor Margaryan
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