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Киноафиша Фильмы Спуск Спуск, 2005: актеры и роли
The Descent Спуск 2005 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Спуск, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Маршалл Нил Маршалл Neil Marshall
В ролях
МиАнна Буринг Крэйг Конвэй Натали Джексон Мендоса Натали Джексон Мендоса Natalie Jackson Mendoza Молли Кейлл Стивен Лэмб Шона МакДональд Шона МакДональд Shauna Macdonald Оливер Милберн Саския Малдер Нора-Джейн Нун Nora-Jane Noone Алекс Рид Alex Reid Лесли Симпсон Leslie Simpson
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