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Спуск, 2005: актеры и роли
The Descent
Спуск
2005 / США
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Спуск, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Маршалл
Neil Marshall
В ролях
МиАнна Буринг
Крэйг Конвэй
Натали Джексон Мендоса
Natalie Jackson Mendoza
Молли Кейлл
Стивен Лэмб
Шона МакДональд
Shauna Macdonald
Оливер Милберн
Саския Малдер
Нора-Джейн Нун
Nora-Jane Noone
Алекс Рид
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Лесли Симпсон
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