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Спуск
Отзывы о фильме «Спуск»
The Descent
Спуск
2005 / США
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Фууу... хуже фильм ужасов ещё поискать надо. Белые лысые "монстры" ваще гадость. Терпеть не могу рвотные фильмы. Страх должен быть умным.
2 апреля 2015, 12:51
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Марго
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела вчера на DVD, ЕСТЕСТВЕННО ПИРАТСКОМ, ой, да чтобы мы делали без наших пиратов! Качество, конечно, посредственное, хотя и фильм тоже. Может, если и не придираться к сценарию, то фильм, смотрится на одном дыхании, очень напряжённый и насыщенный.С другой стороны, как же так и не придраться...шесть безголовых девиц, лезут в пещеру, без малейшего представления о том, что их там ждёт. Естественно женское любопытсво мочой ударяет в голову, а дальше прямо классика жанра:единственный выход заваливает, жратву и питьё и т.д. они оставляют на входе, начинают бродить там по одиночке, ломают себе ноги, тут ещё какие-то пещерные гоблины, ну у девчонок, конечно истерика.Их начинают кушать по одной, остаются самые "сильные и выносливые", ну просто настоящие мужики.И в довершение ко всему, так любимый всеми забугорными режиссёрами конец типа "додумайте сами", хотя додумывать там нечего. Короче, нас с вами снова кормят пережёванным кровавым мясом. Отвратительно...
2 апреля 2015, 12:51
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молочко
2 апреля 2015, 12:51
очень понравился))) страшно)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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noname
2 апреля 2015, 12:51
Фильм мерзкий. Мало того что он банальный и тупой... хрен с этим. Но он мерзкий и отвратительный настолько, что хочется набить лицо:
а) его режиссеру
б) ответственному за выбор фильмов в наш прокат
Единственное объяснение, так это то, что "Спуск" предлагали как бонус за покупку прав на показ какой-нибудь "Пилы 2"
2 апреля 2015, 12:51
0
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Алина
2 апреля 2015, 12:51
В кино фильм невозможно смотреть. Я видела только 5 %, всё остальное время смотрела на своего парня. Никому не советую - гора окровавленных тел, костей, лужи крови, подруги начинают убивать друг друга, и, что самое отвратное - никто не спасается.
2 апреля 2015, 12:51
0
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а) его режиссеру
б) ответственному за выбор фильмов в наш прокат
Единственное объяснение, так это то, что "Спуск" предлагали как бонус за покупку прав на показ какой-нибудь "Пилы 2"
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