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Мюнхен: Возмездие Мюнхен: Возмездие
Киноафиша Фильмы Мюнхен: Возмездие Отзывы о фильме «Мюнхен: Возмездие»
Munich Мюнхен: Возмездие 2005 / США
7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Мюнхен: Возмездие»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Впервые книгу Джорджа Джонаса «Возмездие», посвященную охоте агентов «Моссад» за террористами, расправившимися с израильской сборной на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, экранизировал – и очень достойно экранизировал – Майкл Андерсон в 1986 году. Фильм назывался «Меч Гидеона», а роль Авнера исполнял Стивен Бауэр. Спилберг, будучи глазами и голосом самосознания еврейской диаспоры в Голливуде, подошел к документальному сюжету Джонаса и стоящей за ним истории еще – и гораздо – более концептуально,…

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Нинок 2 апреля 2015, 12:51
Раз в этом фильме играет мой любимый Эрик Бана, ✊ обязательно буду смотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Проблемный фильм, причем проблема очевидна а решения нет. На ДВД два дня смотрел, сочувствую тем, кто пойдет в кинотеатр.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kurt!, 16/02/2006 - 00:06:42):Кому верить ааааааааааааааа.........!!!!!!!!!!?????????

Я то хочу посмотреть



Мне верь, мне... В принципе "мекс" прав: длинный, хороший, бана - хорошо, но смотреть... В КИНОТЕАТРЕ... Только для непосредственных участников арабо-израильского конфликта...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Чука 2 апреля 2015, 12:51
Да, фильм реально в кинотеатре сложно смотреть, т.к. они мало того, что жуют, дык еще и "остроумно" пытаются коментировать на пол зала и громко ржать :((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zalmen 2 апреля 2015, 12:51
всплыла? до тех пор, пока у нас в Госдуме заседают юдофобы-антисемиты, эта тема всегда будет актуальной.

Очень интересно сходить. Конечно, это явно не потянет на "Список Шиндлера", но Спилберг - мастер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ян 2 апреля 2015, 12:51
Очень неплохой фильмец.Особенно понравилось оборение европы 70-х годов - машины, одежда, дома....Все красиво и четко.Про тему фильма говорить не стоит - и так все ясно, или ислам уничтожить, или продолжать терпеть черножопый терроризм.Другого выхода нет , небыло и не будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ян 2 апреля 2015, 12:51
обоЗрение европы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lomm 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, Спилберг, есть Спилберг! Затянутость фильма, может быть объяснена желанием режиссёра показать обыденность событий, «среализировать» происходящее на экране (не Боги, Терминаторы или Крепкие орешки горшки обжигают)!!! Именно так хотелось бы относиться к этой почти 2-х с половиной часовой картине и верить, что Великий Спилберг, что-то ещё может, хотя все-таки фантастика и приключения у него получались намного лучше.

Какие сцены запали в душу:

1. Убийство девушки-киллера, давно у меня мурашки по телу не бегали (фраза образная, если что). Сцена настолько завораживает своей «бытовухой», хорошее утро, наверное интересная читаемая, книга и тут…… раз заходят убийцы, два стреляют, три и девушка, которая не может поверить в происходящее - мертва. КОШМАР!!!!!!!!

2. Провалы вроде бы тщательно спланированных (ну в меру подготовки героев) акций.

3. Спонтанная, первая ликвидация араба-писателя, по совместительству террориста. Настолько снято реально, что я так ПОВЕРИЛ в происходящее.

4. Также очень хорошо по фильму проходит идея одиночества человека! ХМ…. написал так, что сам не понял, сейчас постараюсь объяснить. Не смотря на поддержку государства, спец.служб, главный герой остается один со своими и созданными благодаря непростой работой проблемами. Вспомнился анекдот по этому случаю, кстати, про евреев: Отец-еврей заставил сына забраться на крышу и сказал, что бы тот прыгал, успокаивая тем, что он его поймает и подстра...т при падении. Сын прыгнул, а отец отошёл в сторону, сын соответственно сильно ударился и плача спросил у отца, зачем он так поступил, ведь было же обещана помощь, на что отец сказал: «Запомни, Мойшенька, ни кому не доверяй в этой жизни, верь только самому себе и рассчитывай только на самого себя».

5. Очень неплохо придумано режиссёром, вклинивать в фильм сцены захвата террористами израильских спортсменов. Да и сцены реалистично сняты.

6. Хорошо показана еврейская психология я бы сказал, психология приоритетной любви. Вначале любовь к родственникам (отсутствие Голден Мэйер на похоронах спортсменов государственного уровня, из-за похорон её сестры). Любовь к евреям, как было сказано в фильме евреем скандинавской наружности, что месть за пролитую еврейскую кровь оправдывает любое насилие (мне русскому очень импонирует позиция маленького еврейского государства защищать своих граждан любыми способами и не прощать зло, причиненное евреям и плевать, что вокруг беснуются радикальные мусульмане). Кровь за кровь. России есть чему поучиться у Израиля. Вспомните поведение Ельцина и Черномырдина при захвате Басаевым городка. Отпустили и простили, а потом ещё садились с бандитами за стол переговоров ТЬФУУУУ!!!! ПОЗОР!!!!!!!

В общем, фильм стоящий, конечно до «Списка….» ему далеко, но….. посмотреть, всё-таки стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
REDАКТЯП 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
буфало 2 апреля 2015, 12:51
идите все! лучший фильм! круче дневного дозора!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mero 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень затянут - это драма. Если бы фильм сжать до 90 минут - невнятный action получился бы :) Правильно я говорю? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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