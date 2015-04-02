Впервые книгу Джорджа Джонаса «Возмездие», посвященную охоте агентов «Моссад» за террористами, расправившимися с израильской сборной на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, экранизировал – и очень достойно экранизировал – Майкл Андерсон в 1986 году. Фильм назывался «Меч Гидеона», а роль Авнера исполнял Стивен Бауэр. Спилберг, будучи глазами и голосом самосознания еврейской диаспоры в Голливуде, подошел к документальному сюжету Джонаса и стоящей за ним истории еще – и гораздо – более концептуально,…
Я то хочу посмотреть
Мне верь, мне... В принципе "мекс" прав: длинный, хороший, бана - хорошо, но смотреть... В КИНОТЕАТРЕ... Только для непосредственных участников арабо-израильского конфликта...
Очень интересно сходить. Конечно, это явно не потянет на "Список Шиндлера", но Спилберг - мастер.
Какие сцены запали в душу:
1. Убийство девушки-киллера, давно у меня мурашки по телу не бегали (фраза образная, если что). Сцена настолько завораживает своей «бытовухой», хорошее утро, наверное интересная читаемая, книга и тут…… раз заходят убийцы, два стреляют, три и девушка, которая не может поверить в происходящее - мертва. КОШМАР!!!!!!!!
2. Провалы вроде бы тщательно спланированных (ну в меру подготовки героев) акций.
3. Спонтанная, первая ликвидация араба-писателя, по совместительству террориста. Настолько снято реально, что я так ПОВЕРИЛ в происходящее.
4. Также очень хорошо по фильму проходит идея одиночества человека! ХМ…. написал так, что сам не понял, сейчас постараюсь объяснить. Не смотря на поддержку государства, спец.служб, главный герой остается один со своими и созданными благодаря непростой работой проблемами. Вспомнился анекдот по этому случаю, кстати, про евреев: Отец-еврей заставил сына забраться на крышу и сказал, что бы тот прыгал, успокаивая тем, что он его поймает и подстра...т при падении. Сын прыгнул, а отец отошёл в сторону, сын соответственно сильно ударился и плача спросил у отца, зачем он так поступил, ведь было же обещана помощь, на что отец сказал: «Запомни, Мойшенька, ни кому не доверяй в этой жизни, верь только самому себе и рассчитывай только на самого себя».
5. Очень неплохо придумано режиссёром, вклинивать в фильм сцены захвата террористами израильских спортсменов. Да и сцены реалистично сняты.
6. Хорошо показана еврейская психология я бы сказал, психология приоритетной любви. Вначале любовь к родственникам (отсутствие Голден Мэйер на похоронах спортсменов государственного уровня, из-за похорон её сестры). Любовь к евреям, как было сказано в фильме евреем скандинавской наружности, что месть за пролитую еврейскую кровь оправдывает любое насилие (мне русскому очень импонирует позиция маленького еврейского государства защищать своих граждан любыми способами и не прощать зло, причиненное евреям и плевать, что вокруг беснуются радикальные мусульмане). Кровь за кровь. России есть чему поучиться у Израиля. Вспомните поведение Ельцина и Черномырдина при захвате Басаевым городка. Отпустили и простили, а потом ещё садились с бандитами за стол переговоров ТЬФУУУУ!!!! ПОЗОР!!!!!!!
В общем, фильм стоящий, конечно до «Списка….» ему далеко, но….. посмотреть, всё-таки стоит.
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