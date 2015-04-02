Наша рецензия

Впервые книгу Джорджа Джонаса «Возмездие», посвященную охоте агентов «Моссад» за террористами, расправившимися с израильской сборной на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, экранизировал – и очень достойно экранизировал – Майкл Андерсон в 1986 году. Фильм назывался «Меч Гидеона», а роль Авнера исполнял Стивен Бауэр. Спилберг, будучи глазами и голосом самосознания еврейской диаспоры в Голливуде, подошел к документальному сюжету Джонаса и стоящей за ним истории еще – и гораздо – более концептуально,…