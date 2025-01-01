Меню
Награды и номинации фильма Мюнхен: Возмездие 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
