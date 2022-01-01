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Мышьяк и старое кружево Мышьяк и старое кружево
Киноафиша Фильмы Мышьяк и старое кружево Мышьяк и старое кружево, 1944: актеры и роли
Arsenic and Old Lace Мышьяк и старое кружево 1944 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Мышьяк и старое кружево, 1944: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Капра Frank Capra
В ролях
Кэри Грант Кэри Грант Cary Grant Джозефин Халл Josephine Hull Джин Эдэр Раймонд Массей Петер Лорре Петер Лорре Peter Lorre Присцилла Лэйн Priscilla Lane Джек Карсон Jack Carson Эдвард Эверетт Хортон Edward Everett Horton
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