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Мышьяк и старое кружево
Мышьяк и старое кружево, 1944: актеры и роли
Arsenic and Old Lace
Мышьяк и старое кружево
1944 / США
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Мышьяк и старое кружево, 1944: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Капра
Frank Capra
В ролях
Кэри Грант
Cary Grant
Джозефин Халл
Josephine Hull
Джин Эдэр
Раймонд Массей
Петер Лорре
Peter Lorre
Присцилла Лэйн
Priscilla Lane
Джек Карсон
Jack Carson
Эдвард Эверетт Хортон
Edward Everett Horton
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