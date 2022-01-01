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Даниэль Баренбойм и оркестр
Киноафиша Фильмы Даниэль Баренбойм и оркестр "Западно-восточный диван". «Мы можем лишь уменьшить ненависть» Даниэль Баренбойм и оркестр "Западно-восточный диван". «Мы можем лишь уменьшить ненависть», 2004: актеры и роли
Daniel Barenboim und das West-Eastern divan Orchestra „Wir konnen nur den Hass verringern“ Даниэль Баренбойм и оркестр "Западно-восточный диван". «Мы можем лишь уменьшить ненависть» 2004 / Германия
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Даниэль Баренбойм и оркестр "Западно-восточный диван". «Мы можем лишь уменьшить ненависть», 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пауль Смачны
В ролях
Даниэль Баренбойм Daniel Barenboim Эдвард Саид
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