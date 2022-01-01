Неудачники и победители, 2006

Современнейший в мире коксовый завод был построен в Дортмунде в 1992 за 650 миллионов Евро. Спустя восемь лет его закрыли. Закрыли, потому что завод стал нерентабельным. Завод покупает китайская компания и решает перевезти его в Китай. 18 месяцев своей жизни посвятили режиссеры, наблюдая, как китайские работники демонтируют и перемещают этого индустриального гиганта. Уступят ли немецкие стандарты китайскому упорству? Кто же они - настоящие победители и побежденные в этом поединке? Кто по настоящему получает выгоды от глобализации?

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