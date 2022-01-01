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Пропащие ребята Пропащие ребята
Киноафиша Фильмы Пропащие ребята Пропащие ребята, 1987: актеры и роли
The Lost Boys Пропащие ребята 1987 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Пропащие ребята, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Джейсон Патрик Джейсон Патрик Jason Patric Кори Хэйм Corey Haim Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Барнард Хьюз Barnard Hughes Джэми Гертц
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