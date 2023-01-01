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Боязнь пауков Боязнь пауков
Киноафиша Фильмы Боязнь пауков Боязнь пауков, 1990: актеры и роли
Arachnophobia Боязнь пауков 1990 / США
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Боязнь пауков, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Маршалл Frank Marshall
В ролях
Харли Джейн Козак Харли Джейн Козак Harley Jane Kozak Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Стюарт Пэнкин Stuart Pankin Брайан МакНамара Brian McNamara Джулиан Сэндс Джулиан Сэндс Julian Sands Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels
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