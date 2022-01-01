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Рэмбо: первая кровь Рэмбо: первая кровь
Киноафиша Фильмы Рэмбо: первая кровь Рэмбо: первая кровь, 1982: актеры и роли
First Blood Рэмбо: первая кровь 1982 / США
7.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Рэмбо: первая кровь, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Котчефф Ted Kotcheff
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Ричард Кренна Richard Crenna Брайан Деннехи Брайан Деннехи Brian Dennehy Дэвид Карузо David Caruso Билл МакКинни Bill McKinney Джек Старретт Jack Starrett Майкл Тэлботт Michael Talbott Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey Альф Хамфриз Alf Humphreys Дэвид Л. Краули Джон МакЛайэм Дон МакКей Чарлз А. Тамбурро Дэвид Петерсен David Petersen Крэйг Хьюстон Патрик Стэк Стивен И. Миллер Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Доналд Адамс Иэн Хатчинсон
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