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Рэмбо: первая кровь
Рэмбо: первая кровь, 1982: актеры и роли
First Blood
Рэмбо: первая кровь
1982 / США
7.7
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Рэмбо: первая кровь, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Котчефф
Ted Kotcheff
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Ричард Кренна
Richard Crenna
Брайан Деннехи
Brian Dennehy
Дэвид Карузо
David Caruso
Билл МакКинни
Bill McKinney
Джек Старретт
Jack Starrett
Майкл Тэлботт
Michael Talbott
Крис Малки
Chris Mulkey
Альф Хамфриз
Alf Humphreys
Дэвид Л. Краули
Джон МакЛайэм
Дон МакКей
Чарлз А. Тамбурро
Дэвид Петерсен
David Petersen
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