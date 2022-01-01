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Милые кости
Милые кости, 2009: актеры и роли
The Lovely Bones
Милые кости
2009 / США / Великобритания / Новая Зеландия
Трейлер
7.4
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56
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Милые кости, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Сирша Ронан
Saoirse Ronan
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Майкл Империоли
Michael Imperioli
ЭйДжей Мичалка
AJ Michalka
Никки СуХу
Nikki SooHoo
Рис Ричи
Reece Ritchie
Джейк Эйбел
Jake Abel
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