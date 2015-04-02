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Милые кости Милые кости
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The Lovely Bones Милые кости 2009 / США / Великобритания / Новая Зеландия
7.5 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Милые кости»

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В «Милых костях» Питер Джексон отчасти вернулся к той эстетике, которую практиковал в «Небесных созданиях», но уже на максимально карамелизированном уровне. Даже радужная цветовая гамма загробного мира, заставляющая вспомнить о порханиях Питера Пэна в Небыляндии и бонусах Вилли Вонки в горячих цехах шоколадной фабрики, временами выглядит слишком кондитерской. Еще в 90-х Джексон усвоил золотое (в буквальном смысле золотое) правило: большие деньги редко прилипают к…

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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я в восторге от просмотра этого фильма! Долгое время после него ходила под впечатлением!

Честно говоря, название так себе..не увидь я трейлер в кинотеатре, вряд ли бы пошла на него..

Почти сразу,после просмотра,купила книгу,интересная,но фильм,должна признаться, лучше..Питеру Джексону и Сирше Ронан отдельное БРАВО от меня!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славное кино. Смотрела и одновременно, набегами на кухню, обед готовила. Как-будто ничего не пропустила. Вот девочка в лесу, смотрит направо, выхожу, возвращаюсь, та же девочка, на лугу, смотрит налево...

Снято красиво, кадры плавно перетекают, иногда это завораживает, причем, гипнотизируют как раз земные моменты, а не оцифрованные прелести.

Понравилось до мурашек, как папа-Уолберг положил оставшуюся бутылку с прикрепленной к ней свечей на подоконник, в комнате свеча горела ровно, а в отражении огонек трепетал. Так много всего в этом коротком эпизоде, я дважды его посмотрела. А сразу после за каким-то фигом полетели компьютерные бабочки, я расстроилась и ушла на кухню.

У Сьюзи ооочень много экранного времени, но характер не раскрыт. Ясно только, что любит фотографировать и парня-старшеклассника. Идеальная семья, идеальный ребенок. У них даже конфликты облегченные, условно все как-то, не получается прочувствовать, не пробирает.

Длинноватое кино, хорошо, что красивое (местами даже очень), и жаль, что пересахаренное. А по смыслу - про то, что вредно быть хорошей, вежливой и послушной девочкой. Вон в конце деваха как дяденьку отфутболила и жива осталась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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