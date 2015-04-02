В «Милых костях» Питер Джексон отчасти вернулся к той эстетике, которую практиковал в «Небесных созданиях», но уже на максимально карамелизированном уровне. Даже радужная цветовая гамма загробного мира, заставляющая вспомнить о порханиях Питера Пэна в Небыляндии и бонусах Вилли Вонки в горячих цехах шоколадной фабрики, временами выглядит слишком кондитерской. Еще в 90-х Джексон усвоил золотое (в буквальном смысле золотое) правило: большие деньги редко прилипают к…
Честно говоря, название так себе..не увидь я трейлер в кинотеатре, вряд ли бы пошла на него..
Почти сразу,после просмотра,купила книгу,интересная,но фильм,должна признаться, лучше..Питеру Джексону и Сирше Ронан отдельное БРАВО от меня!✊
Снято красиво, кадры плавно перетекают, иногда это завораживает, причем, гипнотизируют как раз земные моменты, а не оцифрованные прелести.
Понравилось до мурашек, как папа-Уолберг положил оставшуюся бутылку с прикрепленной к ней свечей на подоконник, в комнате свеча горела ровно, а в отражении огонек трепетал. Так много всего в этом коротком эпизоде, я дважды его посмотрела. А сразу после за каким-то фигом полетели компьютерные бабочки, я расстроилась и ушла на кухню.
У Сьюзи ооочень много экранного времени, но характер не раскрыт. Ясно только, что любит фотографировать и парня-старшеклассника. Идеальная семья, идеальный ребенок. У них даже конфликты облегченные, условно все как-то, не получается прочувствовать, не пробирает.
Длинноватое кино, хорошо, что красивое (местами даже очень), и жаль, что пересахаренное. А по смыслу - про то, что вредно быть хорошей, вежливой и послушной девочкой. Вон в конце деваха как дяденьку отфутболила и жива осталась.
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