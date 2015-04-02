Наша рецензия

В «Милых костях» Питер Джексон отчасти вернулся к той эстетике, которую практиковал в «Небесных созданиях», но уже на максимально карамелизированном уровне. Даже радужная цветовая гамма загробного мира, заставляющая вспомнить о порханиях Питера Пэна в Небыляндии и бонусах Вилли Вонки в горячих цехах шоколадной фабрики, временами выглядит слишком кондитерской. Еще в 90-х Джексон усвоил золотое (в буквальном смысле золотое) правило: большие деньги редко прилипают к…