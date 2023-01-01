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Милые кости Милые кости
Киноафиша Фильмы Милые кости Награды и номинации фильма Милые кости
The Lovely Bones Милые кости 2009 / США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Милые кости

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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