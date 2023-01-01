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Декамерон
Киноафиша Фильмы Декамерон Декамерон, 1971: актеры и роли
The Decameron Декамерон 1971 / Италия / Франция / ГДР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Декамерон, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Франко Читти Franco Citti Нинетто Даволи Ninetto Davoli Ангела Люче Винченцо Амато Винченцо Амато Vincenzo Amato
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