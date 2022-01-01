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Киноафиша Фильмы Сальто Сальто, 1965: актеры и роли
Salto Сальто 1965 / Польша
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Сальто, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тадеуш Конвицкий Tadeusz Konwicki
В ролях
Ирена Ласковска Марта Липински Анджей Лапицкий Andrzej Łapicki Густав Холоубек Збигнев Цибульский Zbigniew Cybulski
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