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Приключения Лотты из Самоделкино
Приключения Лотты из Самоделкино, 2007: актеры и роли
Lotte from Gadgetville
Приключения Лотты из Самоделкино
2007 / Эстония / Латвия
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Приключения Лотты из Самоделкино, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хейки Эрнитс
Heiki Ernits
В ролях
Игорь Сукачев
Ани Лорак
Озиряный Сергей
Светлана Капустина
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