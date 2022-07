1 All We Do for Love Dickon Hinchliffe 2:31

2 I Can’t Give You Anything But Love Doris Day 1:42

3 Kay Arrives Dickon Hinchliffe 1:35

4 Waltz Dickon Hinchliffe 2:32

5 Intuition Marriage Dickon Hinchliffe 1:45

6 You Turned You Back On Me Jay McShann 2:34

7 Bathtub Dickon Hinchliffe 1:50

8 Harry Speeds Home Dickon Hinchliffe 3:30

9 The Breakup Dickon Hinchliffe 1:10

10 He Decides to Kill Her Dickon Hinchliffe 2:53

11 Black Train Blues Jay McShann 2:52

12 Brutus Is Dead Dickon Hinchliffe 1:17

13 Harry Calls Home Dickon Hinchliffe 3:07

14 All Night Long Johnny Otis Orchestra 2:34

15 Harry Was the Most Noble Man Dickon Hinchliffe 1:50