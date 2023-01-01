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Семейная жизнь Семейная жизнь
Киноафиша Фильмы Семейная жизнь Семейная жизнь, 2007: актеры и роли
Married Life Семейная жизнь 2007 / США / Канада
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Семейная жизнь, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айра Сакс Айра Сакс Ira Sachs
В ролях
Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams
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