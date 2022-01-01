Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Джулия
Джулия, 2007: актеры и роли
Julia
Джулия
2007 / Франция
Трейлер
7.0
Оцените
12
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Джулия, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Зонка
Erick Zonca
В ролях
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Эйдан Гулд
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Кейт дель Кастильо
Kate del Castillo
Салли Берман
Sally Berman
Эзра Баззингтон
Ezra Buzzington
Юджин Берд
Роджер Кадни
Roger Cudney
Карл Диллард
Carl Dillard
Горацио Гарсиа Рохас
Камиль Натта
Camille Natta
Неко Пархэм
Том Пул
Tom Poole
Урсула Таня
Ursula Tania
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»