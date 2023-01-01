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Светлячки в саду Светлячки в саду
Киноафиша Фильмы Светлячки в саду Светлячки в саду, 2008: актеры и роли
Fireflies in the Garden Светлячки в саду 2008 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Светлячки в саду, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэннис Ли Dennis Lee
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Кэрри-Энн Мосс Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss Хейден Панеттьер Хейден Панеттьер Hayden Panettiere Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Шэннон Лючио Джордж Ньюберн George Newbern Кейден Бойд Кейден Бойд Cayden Boyd Чейз Эллисон Chase Ellison Бруклинн Пру Brooklynn Proulx Фрэнк Эртл
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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