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Светлячки в саду
Светлячки в саду, 2008: актеры и роли
Fireflies in the Garden
Светлячки в саду
2008 / США
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Светлячки в саду, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэннис Ли
Dennis Lee
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Эмили Уотсон
Emily Watson
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Хейден Панеттьер
Hayden Panettiere
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Шэннон Лючио
Джордж Ньюберн
George Newbern
Кейден Бойд
Cayden Boyd
Чейз Эллисон
Chase Ellison
Бруклинн Пру
Brooklynn Proulx
Фрэнк Эртл
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Переводчик
Рецензия
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