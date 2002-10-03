Меркано-марсианин, 2002

Меркано-марсианин в результате крушения космического корабля оказался в... Буэнос-Айресе. Хулиан — полный девятилетний школьник, помешанный на компьютерах. Они не говорят на языке друг друга, но это не имеет значения: свои самые счастливые часы Хулиан проводит на www.mars.com — виртуальной "Красной планете", созданной тоскующим по родине Меркано. В скором времени мультинациональная корпорация, которую возглавляет отец Хулиана, увидела глобальные коммерческие возможности в виртуальной технологии и похитила Меркано. Заручившись помощью пестрой банды хиппи — противников технологий и активистов экологов, Хулиан бесстрашно отправляется освобождать своего самого дорого друга...

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