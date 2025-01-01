Меню
Киноафиша Фильмы Дикая семейка Торнберри Награды и номинации мультфильма Дикая семейка Торнберри

Награды и номинации мультфильма Дикая семейка Торнберри 2002

Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Feature Film
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
