Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебное приключение Волшебное приключение
Киноафиша Фильмы Волшебное приключение Волшебное приключение, 2005: актеры и роли
The Magic Roundabout / Pollux - Le manège enchanté Волшебное приключение 2005 / Великобритания / Франция
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волшебное приключение, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэйв Бортуик Жан Дюваль Jean Duval Фрэнк Пэссингэм
В ролях
Том Бэйкер Tom Baker Ли Эванс Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Кайли Миноуг Кайли Миноуг Kylie Minogue Робби Уильямс Robbie Williams Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Дэни Бун Дэни Бун Dany Boon Ванесса Паради Ванесса Паради Vanessa Paradis Жерар Женьо Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App