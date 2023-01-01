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Волшебное приключение
Волшебное приключение, 2005: актеры и роли
The Magic Roundabout / Pollux - Le manège enchanté
Волшебное приключение
2005 / Великобритания / Франция
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Волшебное приключение, 2005: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэйв Бортуик
Жан Дюваль
Jean Duval
Фрэнк Пэссингэм
В ролях
Том Бэйкер
Tom Baker
Ли Эванс
Билл Найи
Bill Nighy
Кайли Миноуг
Kylie Minogue
Робби Уильямс
Robbie Williams
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Дэни Бун
Dany Boon
Ванесса Паради
Vanessa Paradis
Жерар Женьо
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
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