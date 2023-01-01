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Тихий хаос
Тихий хаос, 2008: актеры и роли
Caos calmo
Тихий хаос
2008 / Италия
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Тихий хаос, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антонелло Гримальди
Antonello Grimaldi
В ролях
Нанни Моретти
Nanni Moretti
Валерия Голино
Valeria Golino
Изабелла Феррари
Isabella Ferrari
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Алессандро Гассман
Alessandro Gassman
Сильвио Орландо
Silvio Orlando
Блу Ди Мартино
Blu Yoshimi
Мануэла Морабито
Manuela Morabito
Беатриче Бруски
Альба Рорвакер
Alba Rohrwacher
Касия Смутняк
Kasia Smutniak
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
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Отзывы
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