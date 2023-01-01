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Тихий хаос
Киноафиша Фильмы Тихий хаос Тихий хаос, 2008: актеры и роли
Caos calmo Тихий хаос 2008 / Италия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Тихий хаос, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антонелло Гримальди Antonello Grimaldi
В ролях
Нанни Моретти Нанни Моретти Nanni Moretti Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Изабелла Феррари Изабелла Феррари Isabella Ferrari Ипполит Жирардо Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot Алессандро Гассман Алессандро Гассман Alessandro Gassman Сильвио Орландо Сильвио Орландо Silvio Orlando Блу Ди Мартино Blu Yoshimi Мануэла Морабито Manuela Morabito Беатриче Бруски Альба Рорвакер Alba Rohrwacher Касия Смутняк Касия Смутняк Kasia Smutniak
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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