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Waz: камера пыток
Waz: камера пыток, 2007: актеры и роли
Waz
Waz: камера пыток
2007 / Великобритания / США
Трейлер
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
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Трейлеры
Waz: камера пыток, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Шэнкленд
В ролях
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Сельма Блэр
Selma Blair
Мелисса Джордж
Melissa George
Эшли Уолтерс
Ashley Walters
Джон Шариан
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Том Харди
Tom Hardy
Барбара Эдэйр
Лорен Худ
Lauren Hood
Шила Керр
Алибе Парсонс
Пол Кэй
Paul Kaye
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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