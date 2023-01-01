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Waz: камера пыток Waz: камера пыток
Киноафиша Фильмы Waz: камера пыток Waz: камера пыток, 2007: актеры и роли
Waz Waz: камера пыток 2007 / Великобритания / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Waz: камера пыток, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Шэнкленд
В ролях
Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Сельма Блэр Сельма Блэр Selma Blair Мелисса Джордж Мелисса Джордж Melissa George Эшли Уолтерс Эшли Уолтерс Ashley Walters Джон Шариан Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Том Харди Том Харди Tom Hardy Барбара Эдэйр Лорен Худ Lauren Hood Шила Керр Алибе Парсонс Пол Кэй Пол Кэй Paul Kaye
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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