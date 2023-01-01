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Сущность огня
Киноафиша Фильмы Сущность огня Сущность огня, 1996: актеры и роли
The Substance Of Fire Сущность огня 1996 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Сущность огня, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниэл Салливэн
В ролях
Тони Голдуин Тони Голдуин Tony Goldwyn Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Sarah Jessica Parker Рон Рифкин Ron Rifkin Элизабет Франц Elizabeth Franz Ронни Грэм Дебра Монк Debra Monk Роджер Рис Roger Rees Эрик Богосян Eric Bogosian Гил Беллоуз Гил Беллоуз Gil Bellows
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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