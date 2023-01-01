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Сущность огня
Сущность огня, 1996: актеры и роли
The Substance Of Fire
Сущность огня
1996 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Сущность огня, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниэл Салливэн
В ролях
Тони Голдуин
Tony Goldwyn
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Рон Рифкин
Ron Rifkin
Элизабет Франц
Elizabeth Franz
Ронни Грэм
Дебра Монк
Debra Monk
Роджер Рис
Roger Rees
Эрик Богосян
Eric Bogosian
Гил Беллоуз
Gil Bellows
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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