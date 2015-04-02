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С «Совокупностью лжи» дело обстоит приблизительно так же, как и с другим фильмом Ридли Скотта – «Гладиатор», на заре миллениума давшим старт возрождению пеплума как жанра. Бесспорные художественные достоинства обеих картин очень сильно умаляются, а в случае «Гладиатора» и вовсе начисто перечеркиваются той вопиющей исторической неправдой, какая показуется на экране. Император Коммод не убивал Марка Аврелия, сам, в свою очередь, не погиб на арене и уж…