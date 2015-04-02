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Совокупность лжи Совокупность лжи
Киноафиша Фильмы Совокупность лжи Отзывы о фильме «Совокупность лжи»
Body of Lies Совокупность лжи 2008 / США
7.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Совокупность лжи»

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Наша рецензия

С «Совокупностью лжи» дело обстоит приблизительно так же, как и с другим фильмом Ридли Скотта – «Гладиатор», на заре миллениума давшим старт возрождению пеплума как жанра. Бесспорные художественные достоинства обеих картин очень сильно умаляются, а в случае «Гладиатора» и вовсе начисто перечеркиваются той вопиющей исторической неправдой, какая показуется на экране. Император Коммод не убивал Марка Аврелия, сам, в свою очередь, не погиб на арене и уж…

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Антонио 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, недостаток экшена окупается прекрасной игрой актеров. Цитата (eremeev, 21/11/2008 - 21:45:10):а вот Кроу я вообше не въехал что там делал

Он непосредственно следил за своим агентом, что непонятного.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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