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История игрушек
История игрушек, 1995: актеры и роли
Toy Story
История игрушек
1995 / США
Трейлер
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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История игрушек, 1995: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер
John Lasseter
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Тим Аллен
Tim Allen
Дон Риклс
Don Rickles
Джим Варни
Jim Varney
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Энни Поттс
Annie Potts
Джон Моррис
Лори Меткаф
Laurie Metcalf
Р. Ли Эрми
Сара Фриман
Sarah Freeman
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