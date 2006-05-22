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Горячо
Ca brûle
Горячо, 2006
2006 / Франция
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
Пятнадцатилетняя наездница Ливия влюбляется во взрослого женатого мужчину и взрывает дрёму провинциального городка.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2006
Премьера в мире
22 мая 2006
Режиссер
Клер Симон
В ролях
Камий Варэн
Жиьбер Мельки
Кадэр Мухамед
Морган Морэ
Жан-Кентен Шатлен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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