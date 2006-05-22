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Ca brûle

Горячо, 2006

2006 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Пятнадцатилетняя наездница Ливия влюбляется во взрослого женатого мужчину и взрывает дрёму провинциального городка.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2006
Премьера в мире 22 мая 2006
Режиссер
Клер Симон
В ролях
Камий Варэн
Жиьбер Мельки
Кадэр Мухамед
Морган Морэ
Жан-Кентен Шатлен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горячо 1 постер
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