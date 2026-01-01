Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Оливер Твист Награды и номинации фильма Оливер Твист

Награды и номинации фильма Оливер Твист 1948

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Лучший британский фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
Best Production Design
Победитель
Grand International Award
Номинант
