Совершенно очевидно, что снимать еще один туманный опус про не в меру разыгравшихся кадавров смысла не было никакого. В старую картину Джона Карпентера, тоже, мягко говоря, не шедевральную, Руперт Уэйнрайт, привычный к цифровым спецэффектам и музыкальному видео (стигматы Патриции Аркетт несколько, впрочем, выбиваются из этого ряда), внес только лихости, быстроты и поверхностной красочности. Единственное достоинство карпентеровского «Тумана» – медитативная неспешность саспенса, за год до…
Меркурий - Кронверк Синема
Фу. Я аж не могу, насколько бредово все!!!!!✊
угу, в Меркурии часто попадаю на таких <censored>... и просмотр превращается в разочарование
Не страшно, но саспенс имеется. Собсно, ожидала увидеть атмосферу надвинувшегося трындеца, ожидания оправдались. Городишко кажется одиноким, заброшенным и беззащитным. И праздник в честь столетия города больше похож у Карпентера на поминки.
В начале фильма, когда внезапно одно звякнет, другое хлопнет, третье треснет - так выстроено, цепляет.
Не хватило мужского персонажа харизматичного, не зажгли мужчины. Не понравился меркантилизм призраков, хвать золотишко и свалили, потом, правда, спохватились и отблагодарили.
Зачем-то показали заправку и вытекающий на землю бензин, но это "ружье" так и не выстрелило. И жители как-то странно не особенно удивились чудесам. У них все машины разом заорали, стекла сами собой бьются, вещи падают, мужики гнилые из тумана грозят крючьями, ну чо, бывает.
7/10
Авторизация по e-mail