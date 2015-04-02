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Совершенно очевидно, что снимать еще один туманный опус про не в меру разыгравшихся кадавров смысла не было никакого. В старую картину Джона Карпентера, тоже, мягко говоря, не шедевральную, Руперт Уэйнрайт, привычный к цифровым спецэффектам и музыкальному видео (стигматы Патриции Аркетт несколько, впрочем, выбиваются из этого ряда), внес только лихости, быстроты и поверхностной красочности. Единственное достоинство карпентеровского «Тумана» – медитативная неспешность саспенса, за год до…