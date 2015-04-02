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Туман Туман
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The Fog Туман 2005 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Туман»

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Наша рецензия

Совершенно очевидно, что снимать еще один туманный опус про не в меру разыгравшихся кадавров смысла не было никакого. В старую картину Джона Карпентера, тоже, мягко говоря, не шедевральную, Руперт Уэйнрайт, привычный к цифровым спецэффектам и музыкальному видео (стигматы Патриции Аркетт несколько, впрочем, выбиваются из этого ряда), внес только лихости, быстроты и поверхностной красочности. Единственное достоинство карпентеровского «Тумана» – медитативная неспешность саспенса, за год до…

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Dev!L* 2 апреля 2015, 12:51
✊ Фильм неплохой, вот только всякие молокососы не умеют фильмы смотреть...пока с девушкой в кино сидели я чуть е*ало не поломал там двоим! Как на иголках сидят(то попкорном на весь зал чавкают, то с мобилой играют,то друг другу на свои пустые бошки одевают от попкорна ведра), а какой восторг был когда там постельная сцена была! Как будто в первый раз увидели...пи*дец какой-то! Чтоб я еще раз пошел в кино в "детское время"!!! Вот...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Маргарита 2 апреля 2015, 12:51
Полный ОТСТОЙ! Такой нудятины, растянутого сюжета и фильма "ни о чем" давно не смотрела. Ни одного напряженного момента, все смазано и вообще.. Зря потраченное время. Почти весь зал засыпал настолько не интересно!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
... 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение -ХИЩНИК- от 28/01/2006 - 19:24:02


Меркурий - Кронверк Синема
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Piter 2 апреля 2015, 12:51
Какая фигня! Не думала, что можно так расстроится из-за неудачного фильма.✊ Фу! Сюжета - 0! Страха - 0! Игры актеров - 0! Блин! Очень взбесила эта девушка Элизабет! Дура.

Фу. Я аж не могу, насколько бредово все!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Завсегдатай 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ... от 31/01/2006 - 04:02:59


угу, в Меркурии часто попадаю на таких <censored>... и просмотр превращается в разочарование
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Карпентеровский Туман понравился. Особенно если скидку на возраст сделать, как-никак четвертый десяток фильму.

Не страшно, но саспенс имеется. Собсно, ожидала увидеть атмосферу надвинувшегося трындеца, ожидания оправдались. Городишко кажется одиноким, заброшенным и беззащитным. И праздник в честь столетия города больше похож у Карпентера на поминки.

В начале фильма, когда внезапно одно звякнет, другое хлопнет, третье треснет - так выстроено, цепляет.

Не хватило мужского персонажа харизматичного, не зажгли мужчины. Не понравился меркантилизм призраков, хвать золотишко и свалили, потом, правда, спохватились и отблагодарили.

Зачем-то показали заправку и вытекающий на землю бензин, но это "ружье" так и не выстрелило. И жители как-то странно не особенно удивились чудесам. У них все машины разом заорали, стекла сами собой бьются, вещи падают, мужики гнилые из тумана грозят крючьями, ну чо, бывает.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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