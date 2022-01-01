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День развлечений
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A Day's Pleasure

День развлечений, 1919

1919 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 1919
Премьера в мире 15 декабря 1919
Режиссер
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
В ролях
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День развлечений 2 постера
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саундтрек фильма День развлечений
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