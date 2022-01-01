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День развлечений
A Day's Pleasure
День развлечений, 1919
1919 / США
6.7
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10
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
короткометражный
комедия
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
1919
Премьера в мире
15 декабря 1919
Режиссер
Чарльз Чаплин
В ролях
Чарльз Чаплин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
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