Награды и номинации фильма Придурки из Хаззарда
Награды и номинации фильма Придурки из Хаззарда 2005
Золотая малина 2006
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Sexiest Performance
Номинант
