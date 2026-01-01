Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Придурки из Хаззарда Награды и номинации фильма Придурки из Хаззарда

Награды и номинации фильма Придурки из Хаззарда 2005

Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Sexiest Performance
Номинант
