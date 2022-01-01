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Руби Ридж: Американская трагедия
Руби Ридж: Американская трагедия, 1996: актеры и роли
The Siege at Ruby Ridge
Руби Ридж: Американская трагедия
1996 / США
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Руби Ридж: Американская трагедия, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Янг
Roger Young
В ролях
Лора Дерн
Laura Dern
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Дэррен Берроуз
Дж. У. Бэйли
Брэдли Пирс
Bradley Pierce
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