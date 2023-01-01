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Шесть демонов Эмили Роуз Шесть демонов Эмили Роуз
Киноафиша Фильмы Шесть демонов Эмили Роуз Шесть демонов Эмили Роуз, 2005: актеры и роли
The Exorcism of Emily Rose Шесть демонов Эмили Роуз 2005 / США
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Шесть демонов Эмили Роуз, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон Скотт Дерриксон Scott Derrickson
В ролях
Лора Линни Лора Линни Laura Linney Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Дженнифер Карпентер Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter Колм Фиор Колм Фиор Colm Feore Джошуа Клоуз Джошуа Клоуз Joshua Close Кеннет Уэлш Kenneth Welsh Кэмпбелл Скотт Кэмпбелл Скотт Campbell Scott Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
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