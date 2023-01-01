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Шесть демонов Эмили Роуз
Шесть демонов Эмили Роуз, 2005: актеры и роли
The Exorcism of Emily Rose
Шесть демонов Эмили Роуз
2005 / США
7.7
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35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Шесть демонов Эмили Роуз, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон
Scott Derrickson
В ролях
Лора Линни
Laura Linney
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Колм Фиор
Colm Feore
Джошуа Клоуз
Joshua Close
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Кэмпбелл Скотт
Campbell Scott
Шоре Агдашлу
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