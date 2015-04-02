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Шесть демонов Эмили Роуз Шесть демонов Эмили Роуз
Киноафиша Фильмы Шесть демонов Эмили Роуз Отзывы о фильме «Шесть демонов Эмили Роуз»
The Exorcism of Emily Rose Шесть демонов Эмили Роуз 2005 / США
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Шесть демонов Эмили Роуз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все американские истории об экзорцизмах сняты на основе реальных (или якобы реальных – для кино здесь нет совершенно никакого различия) событий. Хотя «Экзорцизм Эмили Роуз» – именно так в оригинале называется картина – плод духовного мира сценаристов, если верить утверждению о вымышленности всех персонажей под занавес финальных титров, все равно она принадлежит к тому роду историй, которые случились «на самом деле». Если бы даже Бога не было, как сказал философ, Его следовало бы придумать. …

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1yana 2 апреля 2015, 12:51
Мне давно не было так страшно!Сначала отнеслась скептически,а потом пожалела,что посмотрела.Люди в процессе просмотра косяками сваливали,а остальные от страха орали и истерически смеялись(тоже от страха).Вобщем фильм еще тот!Успокоить себя сложно было потому,что все основано на реальных событиях.То есть не скажешь "а,дескать,это всего лишь кино!" А может это просто я такая впечатлителная?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Johny 2 апреля 2015, 12:51
Зацепило, да...

Рекомендую всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Соломон 2 апреля 2015, 12:51
В прошлом году на канале РЕН-ТВ показывали цикл передач из серии "Неопознанное" и одна из серий была посвящена делу об изгнании дьявола из немецкой девушки студентки Анне Лизы Майкл, которая действительно "заболела" демонами либо эпилепсией еще учась в иснтитуте. Может кто-либо из участников данного форума смотрел передачу, но я могу сказать только одно: "6 демонов Эмили" по сравнению с реальными фотографиями, записями воплей умирающей девушки просто сказка про Бабу-Ягу. Но вроде в фильме действительно использована реальная запись изгнания из Анне дьявола. Спать после увиденного по телеканалу до сих пор не всегда удается спокойно. А фильм ерунда на постном масле.......
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Соломон 2 апреля 2015, 12:51
Очень страшные фотографии были сделаны перед смертью Анне Лизы, высохшая до 32 кг мумия с закатившимися зрачками и черными кругами под глазами, отчаянно матерившаяся на древних языках и рвущая под собой простыни - зрелище далеко не для слабонервных. А пастыря действительно судили, только не помню чем дело закончилось, уж очень впечатлили аудиозапись и фотографии умирающей. Потом были интервью с однокурсниками Анне по институту, соседями города Вальцбург. И еще какая то заварушка со спецслужбами Германии, вскрытие могилы, а теперь даже поломничество к ней.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Соломон 2 апреля 2015, 12:51
Ребята, на самом деле фильм не впечатлил, хотя в зале было народу человек 15, а сеанс самый поздний, конечно моментов, когда можно испугаться было достаточно, но любимая америкосами жвачка про судебный процесс (типа, докопаться до истины) очень напрягает.

Ведь правда, что сама история, можно даже сказать трагедия Эмили была показана совершенно вскользь
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
edgk 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм просто нечто! После первого просмотра вызвал просто шок. Никогда ещё мне не было ТАК страшно!!! Фильм не изобилирует спецэффектами, но АТМОСФЕРА ужаса, царящая в фильме просто убивает психику!!!

Фильм супер, но СЛИШКОМ страшно

P.S: хотя вообще особо впечатлительным себя не считаю: Звонок, Омен, Сайлент Хилл и прочее смотрю совершенно спокойно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
По-моему, тут мухи вместе с котлетами. Этика с философией тут явно лишние, сугубо для "значительности". Кино неплохо пугает чисто как ужастик, вот и надо было в том же ключе продолжать. Чтобы священника посильнее стращали и адвокатшу, и зрителя соответственно. Произносит она речь, значит, поворачивается, а у присяжных глаза черные с потеками, у прокурора белые, а у судьи лицо перекошено. А в дверях темный силуэт маячит.

Эмили ужасно жалко. С точки зрения этики и здравого смысла священник никакой критики не выдерживает. Конечно, он виновен. Конечно, нужно было лечить девушку, отправить в больницу. Тем более, после того, как он прочел письмо Эмили.

Идея насчет того, что Эмили банально использовалась, чтобы другие поверили в иной мир, очень жестока, мне кажется, и надумана. Напугать история Эмили может, а заставить поверить...во что? в то, что за окном страшная рожа может появиться?

Судебный процесс действительно на спектакль походил, правильно там кто-то сказал. Хорошо, адвокатша очень умная оказалась, сумела минусы превратить в плюс, молодец.

Но чего она от повышения отказалась, не понятно, странный поступок. Типа ей истинная ценность вещей открылась? Не убедительно.

Про экзорцизм знающие люди интересно пишут, кстати. Одержимость - она всегда при попустительстве свыше, это как болезнь, несчастье своего рода. Церковь к экзорцизму негативно относится. Это же не градусник поставить или укол сделать. Нужно быть святым, чтобы заниматься изгнанием. А таковых среди священников просто нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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