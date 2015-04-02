Все американские истории об экзорцизмах сняты на основе реальных (или якобы реальных – для кино здесь нет совершенно никакого различия) событий. Хотя «Экзорцизм Эмили Роуз» – именно так в оригинале называется картина – плод духовного мира сценаристов, если верить утверждению о вымышленности всех персонажей под занавес финальных титров, все равно она принадлежит к тому роду историй, которые случились «на самом деле». Если бы даже Бога не было, как сказал философ, Его следовало бы придумать. …
Рекомендую всем.
Ведь правда, что сама история, можно даже сказать трагедия Эмили была показана совершенно вскользь
Фильм супер, но СЛИШКОМ страшно
P.S: хотя вообще особо впечатлительным себя не считаю: Звонок, Омен, Сайлент Хилл и прочее смотрю совершенно спокойно
Эмили ужасно жалко. С точки зрения этики и здравого смысла священник никакой критики не выдерживает. Конечно, он виновен. Конечно, нужно было лечить девушку, отправить в больницу. Тем более, после того, как он прочел письмо Эмили.
Идея насчет того, что Эмили банально использовалась, чтобы другие поверили в иной мир, очень жестока, мне кажется, и надумана. Напугать история Эмили может, а заставить поверить...во что? в то, что за окном страшная рожа может появиться?
Судебный процесс действительно на спектакль походил, правильно там кто-то сказал. Хорошо, адвокатша очень умная оказалась, сумела минусы превратить в плюс, молодец.
Но чего она от повышения отказалась, не понятно, странный поступок. Типа ей истинная ценность вещей открылась? Не убедительно.
Про экзорцизм знающие люди интересно пишут, кстати. Одержимость - она всегда при попустительстве свыше, это как болезнь, несчастье своего рода. Церковь к экзорцизму негативно относится. Это же не градусник поставить или укол сделать. Нужно быть святым, чтобы заниматься изгнанием. А таковых среди священников просто нет.
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