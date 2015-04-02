Наша рецензия

Все американские истории об экзорцизмах сняты на основе реальных (или якобы реальных – для кино здесь нет совершенно никакого различия) событий. Хотя «Экзорцизм Эмили Роуз» – именно так в оригинале называется картина – плод духовного мира сценаристов, если верить утверждению о вымышленности всех персонажей под занавес финальных титров, все равно она принадлежит к тому роду историй, которые случились «на самом деле». Если бы даже Бога не было, как сказал философ, Его следовало бы придумать. …