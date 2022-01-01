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Холодная сталь
Холодная сталь, 1987: актеры и роли
Cold Steel
Холодная сталь
1987 / США
4.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Холодная сталь, 1987: актеры и роли
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Режиссер
Дороти Энн Пьюзо
Dorothy Ann Puzo
В ролях
Брэд Дэвис
Brad Davis
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Адам Энт
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