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Холодная сталь
Киноафиша Фильмы Холодная сталь Холодная сталь, 1987: актеры и роли
Cold Steel Холодная сталь 1987 / США
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Холодная сталь, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дороти Энн Пьюзо Dorothy Ann Puzo
В ролях
Брэд Дэвис Brad Davis Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Адам Энт
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