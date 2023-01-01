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Полицейская академия 4: граждане в патруле Полицейская академия 4: граждане в патруле
Киноафиша Фильмы Полицейская академия 4: граждане в патруле Полицейская академия 4: граждане в патруле, 1987: актеры и роли
Police Academy 4: Citizens On Patrol Полицейская академия 4: граждане в патруле 1987 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Полицейская академия 4: граждане в патруле, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Дрэйк Jim Drake
В ролях
Стив Гуттенберг Стив Гуттенберг Steve Guttenberg Бубба Смит Bubba Smith Майкл Уинслоу Michael Winslow Тим Казурински Tim Kazurinsky Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Лесли Истербрук Leslie Easterbrook Дэвид Граф David Graf
Переводчик
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