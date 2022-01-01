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Копи Царя Соломона
Копи Царя Соломона, 1985: актеры и роли
King Solomon's Mines
Копи Царя Соломона
1985 / США
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Копи Царя Соломона, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Ричард Чемберлен
Richard Chamberlain
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Херберт Лом
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Джун Бателези
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