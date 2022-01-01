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Копи Царя Соломона
Киноафиша Фильмы Копи Царя Соломона Копи Царя Соломона, 1985: актеры и роли
King Solomon's Mines Копи Царя Соломона 1985 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Копи Царя Соломона, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Ричард Чемберлен Ричард Чемберлен Richard Chamberlain Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Херберт Лом Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Джун Бателези Кен Гэмпу
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