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Аталанта
Аталанта, 1934: актеры и роли
Atalante, L'
Аталанта
1934 / Франция
7.1
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Аталанта, 1934: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан Виго
Jean Vigo
В ролях
Мишель Симон
Michel Simon
Жан Дасте
Jean Dasté
Луи Лефебвр
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