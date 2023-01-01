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Синяя птица Синяя птица
Киноафиша Фильмы Синяя птица Синяя птица, 1976: актеры и роли
The Blue Bird Синяя птица 1976 / СССР / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Синяя птица, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор George Cukor
В ролях
Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Ава Гарднер Ава Гарднер Ava Gardner Роберт Морли Роберт Морли Robert Morley Хэрри Эндрюс Пэтси Кенсит Patsy Kensit Тодд Лукинлэнд Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Маргарита Терехова Маргарита Терехова Margarita Terekhova Олег Попов Сисели Тайсон Cicely Tyson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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