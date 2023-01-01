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Синяя птица
Синяя птица, 1976: актеры и роли
The Blue Bird
Синяя птица
1976 / СССР / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Синяя птица, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор
George Cukor
В ролях
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Джейн Фонда
Jane Fonda
Ава Гарднер
Ava Gardner
Роберт Морли
Robert Morley
Хэрри Эндрюс
Пэтси Кенсит
Patsy Kensit
Тодд Лукинлэнд
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Маргарита Терехова
Margarita Terekhova
Олег Попов
Сисели Тайсон
Cicely Tyson
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Переводчик
Рецензия
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