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Марлен Марлен
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Marlene

Марлен, 2000

2000 / Германия / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Профессор Иммануил Рат работает преподавателем в средней школе, его ученики в свободное от учебы время посещают ночной портовый кабачок "Голубой Ангел", где танцует и поет обворожительная Лола Лола. Ее откровенные фото из кабаре школяры разглядывают на уроках и тем самым мешают учебному процессу. Рат решает посетить ночной клуб, чтобы положить конец всей этой непристойности проникающей в школу с улицы. Но, увидев поющую на сцене красавицу Лолу в черном цилиндре, корсете и шелковых чулках педагог забывает обо всем на свете и влюбляется как мальчишка. Ночная встреча в "Голубом Ангеле" перевернула спокойную жизнь Рата, он бросает работу и женится на шансоньетке. Однако счастье было недолгим, красавица оказалась настоящей "Кармен", и, встретив богатого поклонника, бросает своего пожилого несостоятельного мужа - педагога.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 9 марта 2000
Режиссер
Йозеф Фильсмайер
В ролях
Катя Флинт
Херберт Науп
Ганс Вернер Мейер
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Армин Роде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марлен 1 постер
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