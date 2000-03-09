Марлен, 2000

Профессор Иммануил Рат работает преподавателем в средней школе, его ученики в свободное от учебы время посещают ночной портовый кабачок "Голубой Ангел", где танцует и поет обворожительная Лола Лола. Ее откровенные фото из кабаре школяры разглядывают на уроках и тем самым мешают учебному процессу. Рат решает посетить ночной клуб, чтобы положить конец всей этой непристойности проникающей в школу с улицы. Но, увидев поющую на сцене красавицу Лолу в черном цилиндре, корсете и шелковых чулках педагог забывает обо всем на свете и влюбляется как мальчишка. Ночная встреча в "Голубом Ангеле" перевернула спокойную жизнь Рата, он бросает работу и женится на шансоньетке. Однако счастье было недолгим, красавица оказалась настоящей "Кармен", и, встретив богатого поклонника, бросает своего пожилого несостоятельного мужа - педагога.