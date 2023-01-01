Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Автора! Автора!
Автора! Автора!, 1982: актеры и роли
Author! Author!
Автора! Автора!
1982 / США
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Автора! Автора!, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Артур Хиллер
Arthur Hiller
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Дайан Кэннон
Dyan Cannon
Тьюздэй Уэлд
Эрик Керри
Алан Кинг
Alan King
Боб Диши
Bob Dishy
Боб Эллиотт
Bob Elliott
Рэй Гоулдинг
Андре Грегори
Andre Gregory
Ари Майерс
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»