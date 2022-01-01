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Разыскивающий
Разыскивающий, 1980: актеры и роли
Cruising
Разыскивающий
1980 / США / Германия
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Разыскивающий, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Фридкин
William Friedkin
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Пол Сорвино
Paul Sorvino
Карен Аллен
Karen Allen
Ричард Кокс
Richard Cox
Дон Скардино
Don Scardino
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